Новый поворот на «золотом километре» у аэропорта «Рига»: хаос с такси создал серьезную угрозу (видео)

В часы пик у Рижского международного аэропорта не хватает такси, а сам аэропорт боится за сертификаты безопасности.

С 6-го сентября Рижский международный аэропорт выполнил требование суда и открыл доступ для всех таксистов на территорию так называемого «золотого километра» - это участок у выходов из воздушной гавани. В первый же день у аэропорта выстроилась огромная пробка из такси. Впрочем, водители такси, для которых с начала сентября стал доступен аэропорт, считают, что пробка на въезде была организована специально таксистами Baltic Taxi и Red cab. Именно они по постановлению суда лишились эксклюзивных прав на «золотом километре», - сообщает LTV7.

Между тем по вечерам в аэропорту совсем другая картина, сообщает LTV7. Когда в Риге приземляются один за другим десяток самолётов, такси не успевают обслужить поток людей.

В результате образуются длинные очереди из пассажиров. И каким-то образом контролировать поток такси в аэропорту больше не могут.

Но беспокоит его администрацию и другое. Рижский аэропорт боится, что может получить проблемы с сертификацией. В эти дни здесь проходил аудит соответствия международной организации гражданской авиации. И именно

тот факт, что теперь максимально близко к зданию аэропорта имеет право подъехать абсолютно любой желающий, может повлиять на оценку.

«Если наверху, согласно знакам дорожного движения, можно только выпустить или взять пассажира, а стоять нельзя, то внизу такого ограничения нет. Водители могут стоять сколько хотят. И это основная причина нашего беспокойства, так как это не соответствует международной конвенции по гражданской авиации», - рассказала Лаура Карните, представитель международного аэропорта Rīga.

Проблему признают и в министерстве сообщения, правда, конкретного решения не предлагают.

«В аэропорту есть критическая инфраструктура с элементами повышенной опасности. Любое действие, которое снижает уровень безопасности в аэропорту, может породить негативные последствия в отношении тех сертификатов безопасности, которые применяются в аэропорту», - заявил госсекретарь министерства сообщения Каспарс Озолиньш.

Впрочем, в Совете по конкуренции считают, что с сертификатами аэропорт должен разбираться самостоятельно, а вот ограничивать конкуренцию и создавать «остров» для определённых таксистов, нельзя.

Как уже ранее сообщал Русский TVNET, после ликвидации системы пропусков и демонтажа автоматического шлагбаума десятки такси ринулись в аэропорт. Представители отрасли и эксперты уже ранее высказывали опасения о том, что отмена прежней системы

может вызвать хаос, недовольство клиентов, а также способствовать теневой экономике в отрасли.

Как отмечает аэропорт, уже сейчас большое количество машин, которые одновременно пытаются использовать т.н. линию такси, затрудняет движение.

Система пропусков в аэропорту отменена по решению департамента административных дел Верховного суда, который в марте оставил без изменений прежнее постановление о демонтаже в аэропорту автоматического шлагбаума, ограничивавшего доступ такси. В Марупском самоуправлении сообщили, что к нему обратилось уже несколько таксомоторных фирм, которые хотят получить лицензию для работы на территории аэропорта.

Сам аэропорт был крайне недоволен решением суда и даже просил отложить его исполнение,

чтобы наладить инфраструктуру, но суд эту просьбу отклонил. Ранее на территории аэропорта свои услуги могли предлагать только те таксомоторные компании, которые отвечали определенным критериям, например, имели в своем распоряжении не менее 50 машин, платили налоги и получили специальный пропуск. По утверждениям аэропорта, это было необходимо в целях безопасности. До сих пор свои услуги в аэропорту предлагали только две компании – Baltic Taxi и Rīgas Taksometru parks.