Золотая осень в Латвии в этом году может быть особенной (дополнено)

Погодные условия в ближайшую неделю будут способствовать окрашиванию листьев, особенно в восточной части страны, и золотая осень в этом году может быть особенно яркой, свидетельствуют прогнозы.

По данным «AccuWeather», на осеннюю окраску листьев влияют такие разные факторы, а больше всего - продолжительность солнечного света и температура воздуха, - сообщает ЛЕТА.

Солнечная погода и холодные ночи способствуют появлению желтого и красного цветов. Желтый и оранжевый цвета связаны с распадом хлорофилла, а красный - с количеством углеводов в конце вегетативного периода, чему способствуют дождливая погода и влажная почва в конце лета. Образование красного пигмента приостанавливается из-за ранних осенних заморозков.

Кульминация золотой осени приходится на октябрь.

Погода на ближайшие дни

Ночь на воскресенье обещает быть холодной: столбик термометра опустится до +4+6 градусов и местами возможны заморозки. Столь же холодной будет и ночь на понедельник, а днем - солнечно и тепло, столбик термометра вновь поднимется до +19 градусов.

Во вторник и среду тоже ожидается солнечная погода, но станет немножко прохладнее: воздух прогреется до +17+18 градусов. По ночам воздух будет остывать до +4+7 градусов, и в отдельных районах возможны заморозки. С приходом сухой погоды уровень воды в реках начнет снижаться, подсохнут также залитые дождями поля.

Во второй половине недели, согласно нынешним прогнозам, дневная температура воздуха опустится до + 13+15 градусов, немного усилится ветер, увеличится облачность, но существенных осадков в последнюю неделю сентября не ожидается.