С 16 по 29 октября в Латвии пройдут крупные учения Национальных вооруженных сил (НВС) и подразделений армий иностранных государств «Silver Arrow».

В учениях сухопутных и воздушных сил примут участие подразделения вооруженных сил Польши, Испании, Канады, Италии, Албании, Германии, США и Латвии.

Учения проводятся с целью совершенствования навыков штаба стрелковой бригады, штабов батальонов и подразделений в планировании и управлении оборонными операциями, а также улучшения сотрудничества между Земессардзе, Государственной пограничной охраной, Национальными вооруженными силами и союзниками.

Планируется, что в учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих.

В прошлом году на учения «Silver Arrow» в Латвию прибыло более 3000 военнослужащих из десяти стран.