Плявниеки: Пришел сентябрьский счет за отопление, которого нет

Жительница Плявниеков Милана получила новый счет за квартиру и шок от увиденной трехзначной суммы. До конца месяца женщина должна заплатить за трехкомнатную квартиру 183.33 евро! Забежим вперед и сразу скажем - коммунальных долгов у женщины нет. Столь внушительная сумма счета получилась из-за графы «Отопление», которое почему-то включено в счет с суммой 56ю15 евро при то, что батареи в квартире были холодными.

«Горячей» новостью удивленная женщина поспешила поделиться в соцсетях, чтобы заодно узнать от одногруппников группы «Плявниеки», кто еще получил такой огромный счет.

В коментариях на Facebook люди написали, что отопление еще ни у кого не включено и, соответственно счет за эту услугу тоже никто не получал. Напомним, что в начале сентября предприятие «Ригас силтумс» сообщило, что в Риге десять зданий, в том числе несколько жилых домов, подключили к отоплению.

FOTO: скриншот Facebook

На неделе у жительницы назначена встреча с представителями «Ригас наму парвалдниекс», которое обслуживает дом. Милана надеется, что та ей смогу объяснить происхождение графы «отопление». А пока, что женщина думает, что «всплывшая» в счете сума как-то связана с предыдущим хозяином квартиры, который продал жилье в начале года.