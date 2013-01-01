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В озере Лубанс и Айвиексте сохраняется самый высокий уровень воды с 2013 года

LETA
Фото: Jānis Škapars/TVNET

И на этой неделе в озере Лубанс и вытекающей из него реке Айвиексте, а также в Гауе возле Валмиеры сохраняется самый высокий уровень воды после наводнения 2013 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, а также данные спутников.

Судя по спутниковым изображениям, затоплены территории на берегах озера и в верхнем течении Айвиексте.

Уровень воды в Айвиексте возле Лубаны в понедельник был на 63 см ниже уровня наводнения 2013 года, и он больше не растет.

Самый высокий уровень воды сохраняется на реке Дубна в месте ее истока из озера Лукнас - на 7 см выше уровня наводнения 2013 года.

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