Америкс заступился за Логинова и Печакса

Пока у руководства Рижского свободного порта нет оснований увольнять заместителя управляющего портом Айгара Печакса и консультанта управляющего, бывшего руководителя порта Леонида Логинова, поскольку не вступил в силу обвинительный приговор суда, считает вице-мэр Риги, председатель правления Рижского свободного порта Андрис Америкс. К тому же он уверен, что ни Логинов, ни Печакс не положили в свой карман ни цента.

19 сентября Рижский окружной суд приговорил бывшего управляющего Рижском свободным портом Леонида Логинова и его заместителя Айгара Печакса к выплате незаконно потраченных средств в размере 856 951 евро и штрафов в размере соответственно 45 600 евро и 34 200 евро за злоупотребление служебным положением. Логинов должен вернуть 207 856 евро, Печакс - 378 750 евро, оба они солидарно - 270 345 евро незаконно потраченных средств.

Против Логинова и Печакса было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением - внесении незаконных пожертвований и незаконной выплате премий, вызвавших тяжелые последствия. Обвиняемые свою вину в инкриминируемых им преступлениях не признали, и суд первой инстанции их оправдал.

Америкс считает, что сложилась очень интересная ситуация, поскольку суд первой инстанции Логинова и Печакса оправдал. В ситуации полностью противоположных судебных решений руководству порту не остается ничего другого, как ждать решения Верховного суда, до которого дело обязательно дойдет.

«У меня нет оснований ничего говорить до окончательного решения суда, приговор не вступил в силу»,

- сказал Америкс, добавив, что у него нет и оснований для увольнения Логинова и Печакса с работы.

Решения, за которые судили Логинова и Печакса, принимались не в корыстных целях, поэтому ни Логинов, ни Печакс не положили в свой карман ни цента, уверен Америкс.