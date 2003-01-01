Выпускник «русской» школы-2003: «Латышский пришлось учить уже на работе»

«Поколение русских школьников, которые будут сдавать экзамены в этом году, столкнуться со сложностями, однако в дальнейшем закон «ответы на экзамены - только на латышском» поспособствует интеграции русскоязычных», - считает выпускник русской школы-2003. В рамках проекта о выпускниках школ нацменьшинств Русский TVNET пытается найти ответы на вопросы - как на русскоязычных школьников повлияет закон, предусматривающий сдачу централизованных экзаменов исключительно на госязыке, станет ли это для них дополнительным стрессом или, напротив, повысит конкурентоспособность русскоязычных выпускников на рынке труда.

Своими воспоминаниями поделился Александр, который окончил рижскую школу-лицей нацменьшинств в 2003 году.

"Несмотря на то, что обучение, вроде как, должно было проходить билингвально, на практике все было иначе - преподаватели вели уроки только на русском языке. Практически все учебники были также на русском. Насколько я помню, на госязыке было лишь несколько учебников, но мы их даже не открывали.

«Обучение на латышском» проходило только тогда, когда на уроки приходили проверки - о них учителя знали заранее. Накануне «дня Х» целый урок мы посвящали тому, что записывали в тетрадку все термины для того, чтобы когда придут проверяющие, мы понимали, о чем говорят учителя.

Я рос в русскоговорящей среде, с необходимостью говорить по-латышски первый раз столкнулся лишь в 11 лет, когда в компании моих друзей появился латыш.

В этом возрасте большинство моих одноклассников считали, что латышский им не нужен. Конечно, их мнение изменилось в старших классах - многие всё же взялись за ум.

На то, что мой уровень латышского языка в школьные годы оставлял желать лучшего, повлияла некомпетентность преподавателей. Наш класс был большой, и поэтому нас разделили на две группы, которые изучали языки у разных преподавателей.

В то время как у другой группы была «училка-зверь», которая на уроки латышского задавала писать доклады объёмом до 50 страниц, в нашей группе латышский преподавали 23-летние девушки, недавно закончившие педагогический университет. Кроме того, такие педагоги менялись у нас каждые полгода.

Несмотря на это, экзамен по латышскому я сдал хорошо - однако не из-за уровня своих знаний, а из-за того, что интуитивно правильно расставлял «гарумзиме» в тексте, а на устной части мне удалось перевести выпавшую мне тему на ту, о которой я мог хоть что-то сказать.

В итоге из школы я вышел с очень низким уровнем знанием государственного языка. Его мне пришлось учить уже в процессе работы.

Экзамен по математике в 12-классе я не сдавал - как раз в годы моего выпуска был «эксперементальный период», когда обязательными были лишь экзамены по латышскому и английскому языкам, третий предмет можно было выбирать самому. Я выбрал русский язык. Насколько мне известно, тогда даже круглые отличники экзамен по математике «завалили» - большинство получило C и D уровни. А всё из-за того, что за время, отведенное на экзамен, даже преподаватели математики не смогли решить все задания.

Если комментировать нововведения, согласно которым с этого учебного года все 12-классники могут отвечать на вопросы экзамена исключительно на латышском, могу сказать, что, на мой взгляд, поколение школьников, которым вот-вот придется сдавать экзамены, столкнуться со сложностями, однако, думаю, что в дальнейшем это будет способствовать интеграции русскоязычных.

Кроме того, латышский придётся учить и тем семьям, которые не считают, что знание госязыка необходимо для жизни в стране, а таких, по моим наблюдениям, к сожалению, достаточно много",

- рассказал он.

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей, в которых бывшие русскоязычные выпускники средних школ нацменьшинств разных лет делятся своим опытом.

Не вызывают ли централизованные экзамены на латышском у школьников лишнего стресса? Как на практике выглядит билингвальное образование? Действительно ли выпускники русских школ менее конкурентоспособны на рынке труда, или проблема надумана, и выпускники русских школ знают латышский на уровне носителей языка?

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