Украинский акцент: документальное кино, которое не покажут в России

Украинская тема в сентябре стала одной из главных на рижских экранах документального кино. Почти половина фильмов Рижского международного кинофестиваля программе ARTDOCFEST/RIGA, так или иначе ее затрагивают. Украинский вопрос сегодня уже не на пике общественного интереса, острая фаза раскола общества позади. Но ряд фильмов, показанных в Риге документалистами, едва ли покажут в России...

Что мы главное знаем сегодня об украинской войне - той, что после Крыма разделила не только российское и украинское общество, но и многих близких людей? О той войне, что и сейчас все еще продолжается на Донбасе? Что отморозки там есть как с одной, так и с другой стороны? Что под звон политических лозунгов отжимают и перераспределяют собственность? Друзья и родные, живущие на Украине, формулируют это очень уверенно.

А вот есть ли там сегодня герои? Большой вопрос... Один из круглых столов, в программе ARTDOCFEST/RIGA как раз и был посвящен теме ГЕРОЕВ и АНТИГЕРОЕВ в современном документальном кино. Можно ли «улучшать» героя, представляя его лучшие качества и умалчивая недостатки?

Виталий Манский, открывая дискуссию, сформулировал стартовую точку разговора: главный герой в документальном кино - это всегда ПРАВДА. А антигерой - ЦЕНЗУРА и САМОЦЕНЗУРА. И предложил коллегам припомнить: испытывали ли они когда-либо явную антипатию к героям своих фильмов?

Нашлось, что припомнить почти всем... И Дарье Хреновой, режиссеру фильма о художнике скандальных политических акций Петре Павленском, и самому создателю «АртДокФеста», режиссеру многих знаменитых работ Виталию Манскому. Кстати, именно Манскому очень настойчиво переадресовывал его же вопрос - и в очень конкретном ретро-контексте! - режиссер Александр Расторгуев, желавший знать, а какие чувства к герою испытывал в свое время Виталий Манский, снимая фильм о Владимире Путине?..

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

Так надо ли полировать своего героя до «белого и пушистого» из каких-либо привнесенных соображений?

Нашлось что сказать и направлявшим дискуссию модераторам - заместителю редактора журнала «Искусство кино» Заре Абдуллаевой и журналисту радио «Свобода» Елене Фанайловой. Но особенно интересны оказались доводы режиссеров-практиков.

Сайт АрДокФеста

Говорили о том, что идеологический диктат - самое страшное, что вообще может быть в работе кинодокументалиста. Давали свои собственные, выстраданные опытом, определения. О том, например, что

искусство документального кино - это вообще истории про конфликты, которые ты честно пытаешься наблюдать.

Так суть профессии сформулировал Александр Расторгуев. И еще: что если бы в современном мире не было пропаганды, то и не было бы войны. (Елена Волошина).

Кстати, участие в этой и других дискуссиях принимали не только авторы фильмов, вошедших в фестивальную программу. На ARTDOCFEST/RIGA приезжают еще и участники питчингов, презентующие свои проекты кинорынку в поисках финансирования на продвижение фильмов. В этом году к питчингу были допущены 19 проектов, а презентации и обсуждение проектов синхронно переводили на русский язык.

По своему на вопрос о герое ответили авторы документальных фильмов. Это Аскольд Куров, снявший «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова», журналист французского телевидения Елена Волошина, как режиссер, снявшая свой первый документальный фильм «Выбор Олега», и украинский режиссер Сергей Буковский, практически классик документального жанра - его «Главная роль», на мой взгляд, получилась самой человечной и нежной историей, рассказанной с экрана.

С «Процессом» режиссера Аскольда Кирова все в смысле героя понятно - фильм о бесчеловечности российской судебной системы, запросто и почти театрально, на глазах у всех, уничтожающей человека. Правда, мы мало что узнаем из фильма о самом главном герое, ведь на экране скорее попытка спасти человека, привлекая внимание к несправедливой расправе над ним. Изменить к лучшему участь осужденного пока не удалось.

Напомним, на протяжении всего фильма камера следит за судебным процессом над Олегом Сенцовым - украинским гражданином, проживавшим с семьей в Крыму, начинающим режиссером, снимавшим уже свой второй фильм после успеха первого.

Сенцов был задержан по подозрению в подготовке терактов, а затем вывезен в Россию и осужден там на 20 лет российских лагерей строгого режима. Почему и за что?..

Создатели фильма уверены: активист Евромайдана Олег Сенцов просто оказался подходящей фигурой для показательного судебного процесса. Он был достаточно известен на родине - продав свой небольшой частный бизнес, уже снял свой первый фильм, дебютировал в документального кино, был авторитетным волонтером. Расправа над ним вызвала протест Европейской киноакадемии, освободить Сенцова требовали Александр Сокуров и Педро Альмодовар, Вим Вендерс, Джонни Депп...

Почему фильм не покажут в России, в данном случае понятно. Версия официальной российской власти по делу Сенцова от позиции авторов фильма сильно отличается.

«Какие же все они мрази!..» - думаешь, когда на экране сцены конкретных расправ спецназовцев с протестующими, например, при разгоне собравшихся в Театре.doc. И когда видишь смертельно усталое, почти неживое, лицо женщины-судьи, в правосудие верится мало.

А Олег-то он в фильме - герой, рыцарь без страха и упрека, противостоящий системе. Но все не так просто - ведь по ту сторону непримиримости оказалась родная сестра Олега - Галина, муж и сын которой работают в ФСБ. И именно она воспитывает теперь братовых детей...

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

Журналист французского телевидения Елена Волошина автор фильма «Выбор Олега», одного из самых интересных и спорных в документальной программе. На украинской войне провела в общей сложности восемь месяцев, с героем своего фильма познакомилась, делая телевизионный сюжет.

Кстати, сюжеты Лена делала как с той, так и с другой стороны фронта. Но оказалось, что для французского зрителя совершенно не ясно, что на Донбасе зачем-то воюют тысячи и тысячи россиян, им непонятно, что вообще россияне там делают.

В фильме практически нет авторских комментариев. И есть кадры душераздирающие, совершенно жуткие - с матерями, рыдающими над гробами своих сыновей... Или с останками людей, долго пролежавших убитыми в поле...

Это все - повседневность для человека, приехавшего на Донбасс из Тюмени, чтобы «защитить здесь русских от фашистов» - и очень скоро разочаровавшегося в лозунгах, которые его сюда привели. Но... он остается-таки воевать, теперь уже ради того, чтобы выжить и... мстить.

Олег для авторов фильма скорее персонаж, чем настоящий герой. По признанию режиссера, авторы не стремились вызвать к нему ни любовь, ни ненависть, ни просто симпатию.

Они просто показали его - в повседневных делах, самопознаниях и рассуждениях, в разных ситуациях и обстоятельствах, и даже... в бою. Елена Волошина в разговоре о героях и антигероях призналась, что задачей для нее было показать, что эти люди думают, какими сами себя видят.

Временами Олег собой просто-таки любуется - и камера показывает его таким, каким хотелось бы видеть себя парню из Тюмени. Оператор снимает Олега и за рулем, под торжественные звуки «Дня победы», песни, посвященной совсем другой войне (правда, в машине Олега гимн праведной войне звучит в несколько попсовом варианте). Но есть и другие кадры, мигом срывающие маску с героя. Эпизод, запечатлевший взрыв немотивированной агрессии в ночном городе, направленной на ни в чем неповинного человека. Олег, в конце концов, согласился оставить и эти кадры о нем в фильме...

Вы удивитесь, но и «Выбор Олега» тоже не покажут в России. Как же так? Почему? Ведь таких ребят легко и почетно теперь производят в герои и патриоты?

Категорическое «нет» еще на этапе съемок сказали планам показа в России сами герои фильма, Олег и Макс. Потому что сами все про свое участие в этой войне все теперь понимают. Ничего хорошего для себя от показа фильма в России вернувшиеся к мирной жизни ребята не ждут...

И еще один фильм - «Главная роль» украинского режиссера Сергея Буковского, практически классика документального кино. Прежде чем получить финансирование, почти три года на свой страх и риск и с помощью коллег-профессионалов и единомышленников снимал он эту ленту. В главной роли - мама Сергея, актриса Нина Антонова, когда-то игравшая в театре, снимавшаяся в кино. Новую главную роль подарил ей сын-режиссер.

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

Совсем не парадный, но очень нежный и честный получился фильм-диалог мамы и взрослого сына. Буковский признается, что может быть никогда прежде с мамой так искренне они не говорили... Финансирование лента получила уже на последнем этапе, когда было ясно, что все задуманное удалось. Мама, правда, такого фильма не ожидала, она чего-то совсем иного, более пафосного ждала... И даже расплакалась на премьере. Но успех ленты был ей лучшим подарком.

На латвийской на премьере фильма Сергея Буковского «Главная роль» TVNET встретился с Алисой Подоляк, временной поверенной по делам Украины в Латвии. Госпожа Подоляк сказала несколько слов для зрителей на встрече с режиссером после показа фильма. О том, что

Сергею, конечно же, повезло с мамой-актрисой. Но и маме с сыном тоже очень крупно повезло. Ведь все мы любим своих мам, но не каждый способен ТАК выразить свою благодарность и любовь.

Фильм, снятый Сергеем Буковским без преувеличения можно назвать настоящим сыновьим подвигом... Но в итоге и зритель получил еще и отличного качества кино. Выходишь из зала и рука так и тянется к телефону, позвонить близким.

Увы, моей маме уже не позвонишь... История, рассказанная в фильме берет за душу - она про каждого из нас, где бы мы ни жили.

А вот показывать фильм про свою маму в России в данном случае по этическим соображениям категорически не хочет сам украинский режиссер Сергей Буковский. Жаль, но это его право.

После премьеры русский TVNET задал несколько вопросов о кино временному поверенному по делам Украины в Латвии Алисе Подоляк. Фильм Сергея Буковского «Главная роль» ей очень понравился.

- Такую нежную историю можно было снять и в любой другой точке мира - в России или Белоруссии. И мне тем более приятно, что такой нежный и добрый фильм снят именно в Украине и украинским режиссером.

Оказалось, что «Главная роль» - далеко не первый фильм, который госпожа Подоляк посмотрела в программе Артдокфеста на Рижском кинофестивале. Несколькими днями раньше она была на латвийской премьере фильма Немцове («Слишком свободный человек» - Т.О.), и, разумеется, посмотрела «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова» и планировала еще увидеть короткометражные ленты, а также фильм «Выбор Олега», снятый французскими документалистами.

Почему на фестивале так много фильмов, посвященных Украине? Имеет ли значение то, что некоторые фильмы программы попросту нельзя показать ни в Украине, ни в России?

Отвечая на эти вопрос русского TVNET, Алиса Подоляк сказала:

- Потому что сейчас время такое… Мне бы хотелось, чтобы закончились времена, когда повсеместно на фестивалях показывают фильмы о нашей войне. И я очень рада, что Сергей Буковский снял фильм не про войну, а про свою семью.

Кстати, по мнению госпожи Подоляк, в программе фестиваля этого года вообще нет фильмов, которые нельзя было бы показать в Украине. Но похоже, на этот счет существуют разные точки зрения.

Во время одной из фестивальных дискуссий Виталий Манский процитировал совершенно иное мнение, еще в прошлом году сформулированное неким молодым кинематографистом, причастным к отбору фильмов для украинского фестиваля. Молодой человек настаивал: «Мы не допустим до нашего зрителя картину о государственном преступнике, даже если с экрана он сомневается, рефлексирует и размышляет...»