Судраба: Уверена, что мой телефон прослушивается

Она указала на ряд фактов, которые свидетельствуют от этом: например, что в бюро партии часто срабатывает сигнализация, а также отметила, что в местах назначенных по телефону встреч появляются определенные люди.

«Я могу наблюдать, что уже как минимум 3 года прослушивается бюро нашей партии. Не надо быть детективом. Я очень надеюсь, что это только в целях лучших целей делается, ни в коем случае не для манипуляции информацией», - заявила Судраба. - «В бюро партии можно заметить, с какой регулярностью срабатывает сигнализация, в какие моменты. Недавно, в конце недели, я была в бюро и там внезапно появился неизвестный мужчина, который мог войти только в том случае, если он открыл ключом двери и на мой вопрос, что он тут делает, и как он попал…».

Судраба заявила, что и она, и ее партия будут участвовать в следующих парламентских выборах. А низкий рейтинг в 1,6%, по мнению Судрабы, не отражает реальной ситуации. «У меня одна цель - сделать свою работу по совести», - отметила она.