ПВС проверит соответствие доступных в Латвии и Европе сладостей и молочных продуктов

«ПВС определила группы продуктов, из которых могут быть взяты образцы - это сладости, продукты питания, возможно, кофе», - сказала она.

По словам Марченковой, проверка условно будет состоять из двух частей. ПВС выберет продукты одного бренда, но разных стран происхождения и производителей с одинаковым составом. Будет сравниваться маркировка, а затем продукты будут направлены на лабораторные проверки в научном институте «Bior». Затем результаты анализов будут сравниваться с маркировкой.

ПВС надеется, что проверки удастся закончить в течение месяца. Пока нельзя сказать, в какую сумму они обойдутся.

ПВС проверит соответствие продуктов питания зарубежным аналогам после того, как президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что продукты для Центральной и Восточной Европы часто состоят из сырья более низкого качества, чем их западноевропейские аналоги.