Инспекция по труду получила заявление таможенников о забастовке

Государственная инспекция по труду (ГИТ) получила заявление независимого профсоюза таможенников о забастовке и будет следить за ее проведением, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела трудового права ГИТ Марите Нориня.

Согласно закону о забастовках, право бастовать имеет любой работник предприятия и отрасли, желающий защитить свои экономические и профессиональные интересы, а также в случае, если по коллективному спору не достигнуто соглашение, напомнила представитель инспекции.

Как сообщалось, сотрудники таможни Службы государственных доходов (СГД) с 27 по 30 сентября проведут на пунктах таможенного контроля четырехчасовую предупредительную забастовку.

Как пояснил председатель правления независимого профсоюза таможенников Эдгар Мазулс,

причина забастовки - неспособность правительства Латвии в течение 10 лет принять концепцию пенсий по выслуге для сотрудников органов безопасности.

Планируется, что в забастовке примут участие 278 таможенников.

Гендиректор СГД Илзе Цируле ранее заявила агентству ЛЕТА, что концептуально поддерживает требования профсоюза, так как пограничники и полицейские, работая в схожих условиях, пенсии по выслуге все же получают.