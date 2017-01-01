После наводнения: 1500 крестьян обратилось за помощью

Служба поддержки села (СПС) до 25 сентября получила от крестьян 1503 заявления на обследование посевов сельхозкультур и заготовленного сена для получения компенсаций за ущерб, причиненный сильными ливнями и наводнениями, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений СПС Кристине Илгажа.

К утру понедельника было заявлено обследование 44,6 ты. га посевных площадей, на которых урожай потерян, и 7822 тонн пропавшего сена.

С 4 сентября по 2 октября

крестьяне, чьи посевы и заготовленное сено погибли в результате сильных ливней и наводнений, могут подавать заявления на получение компенсаций.

Заявления на обследование сельхозугодий, где были посажены огурцы и кукуруза, СПС будет принимать до 15 октября.

Как сообщалось, в 29 краях Латвии в сельском хозяйстве объявлено чрезвычайное положение, оно продлится с 29 августа по 30 ноября 2017 года.