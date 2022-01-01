По следам ЧП в Вецмилгрависе: Портовые терминалы ждут изменения

С 1 января 2022 года латвийские портовые терминалы, переваливающие нефтепродукты или опасные химические вещества, будут обязаны ввести системы контроля за испарениями. Это предусмотрено разработанными Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР) поправками к закону о загрязнении.

Поправки разработаны, чтобы ограничить выбросы летучих химических соединений и неприятные запахи, возникающие на портовых терминалах при перевалке на танкеры нефтепродуктов и опасных химических грузов.

Согласно поправкам,

с 1 января 2022 года оператор должен установить системы контроля за выбросами испарений при перевалке грузов нефтепродуктов и опасных химических веществ,

давление паров которых превышает 27,6 килопаскалей или максимальный оборот которых на терминале превышает 200 тонн в год.

В Вентспилсском порту эти правила будут действовать уже с 31 мая 2018 года.

После вступления этих поправок в силу местные самоуправления смогут ужесточить на своих территориях правила контроля за загрязнением воздуха.

Поправки уже утверждены правительством, теперь их должен рассмотреть Сейм.