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7173 пожара, 8 погибших: Каждый десятое возгорание - из-за отопления

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: BNS foto/LETA

Уже к настоящему моменту до сентября наблюдается увеличение на 43% количества страховых возмещений за пожары, причиной которых явились неправильно установленные или эксплуатируемые отопительные системы и нечищеные дымоходы, свидетельствует информация страхового общества BALTA. Эксперты предупреждают – с началом отопительного сезона количество таких пожаров имеет тенденцию расти.

Хотя отопительный сезон еще не начался, уже к настоящему моменту BALTA выплатила почти в три раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года возмещений за пожары, причиной которых были отопительный котел, неправильно эксплуатируемый или нечищеный дымоход.

Мастер-трубочист Гунтис Бракманис отмечает, что в основном пожары бывают связаны с некачественными, неправильно построенными и нечищеными дымоходами.

Однако, как показывает опыт, люди начинают думать о безопасности с опозданием, хотя можно бы сделать это сразу после окончания отопительного сезона.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, каждый год почти десятая часть всех пожаров происходит именно из-за проблем отопления.

До 18 сентября этого года в стране зарегистрировано 7173 пожаров, 10% из них связаны с отопительной системой. Эти пожары уничтожили 64 здания, погибло восемь человек, пострадало 50.

В этом году зола в дымоходах горела в 543 случаях, а из-за неправильно построенных дымоходов произошло 40 пожаров.

Чтобы своевременно подготовиться к отопительному сезону, представители Латвийского братства трубочистов рекомендуют:

  • не дожидаясь холодной и пасмурной погоды, обратиться к специалистам, чтобы в соответствии с нормативными актами была проведена регулярная проверка и чистка отопительных систем, в том числе дымоходов,

  • проводить соответствующий контроль отопительных систем, чтобы своевременно заметить возможные повреждения (например, у металлических дымоходов ограничен срок работы, после истечения которого их нужно менять),

  • использовать сухие дрова, так как при использовании влажных дров усиленно образуются зола, копоть и конденсат, которые, скопившись, могут вызвать возгорание. Дрова для растопки нужно готовить за два года,

  • установить в жилище детектор дыма, который своевременно звуковым сигналом предупреждает о задымлении, а также строго соблюдать правила противопожарной безопасности.

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