Инспекцией здравоохранения будет руководить Индра Дрейка

По итогам конкурса на должность руководителя Инспекции здравоохранения будет назначена Индра Дрейка, сообщили агентству ЛЕТА в Госканцелярии.

В ходе открытого конкурса Дрейка получила наивысшую оценку среди всех претендентов. К исполнению обязанностей она приступит 1 ноября этого года.

Первоочередными задачами Дрейки станут разработка стратегии деятельности Инспекции здравоохранения, налаживание сотрудничества с негосударственными организациями, работающими в системе здравоохранения.

Индра Дрейка имеет степень магистра (управление социальными системами и предпринимательской деятельностью) и большой опыт работы на руководящих должностях в таких компаниях и учреждениях, как «Ergo Latvija», Национальная служба здравоохранения, Государственное агентство оборонного имущества и Юрмальская городская дума.