В Латвии появится антидопинговое бюро. Цена вопроса - 700 000 евро в год

Правительство сегодня одобрило предложение Минздрава о создании нового учреждения - антидопингового бюро, чтобы выполнить требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ответственными за создание бюро будут Минздрав и Министерство образования и науки. Проекты нормативных актов о деятельности бюро ведомства должны разработать до 1 июля будущего года.

К бюро перейдут полномочия Государственного центра спортивной медицины. Создание отдельного учреждения необходимо, чтобы обеспечить автономию деятельности и решений антидопингового органа и его финансовую независимость в соответствии с международными требованиями.

По расчетам Минздрава, ежегодные затраты на деятельность антидопингового бюро составят 699 943 евро. На эти средства ежегодно можно обеспечить до 1000 проверок и провести по крайней мере 30 антидопинговых образовательных мероприятий.

Министр здравоохранения Анда Чакша ранее пояснила, что создание антидопингового бюро в Латвии необходимо в соответствии с рекомендациями WADA. «С очки зрения госуправления создавать новое учреждение нежелательно, но Минздрав предлагает реорганизовать существующий орган, разделив его функции и поручив антидопинговые вопросы отдельному органу. Создавать новые рабочие места не потребуются, кроме того, централизовав ряд процессов, объем административной работы мы можем даже уменьшить», - заверила министр.