Последствия наводнения: самоуправления просят почти 3 млн евро

Министерство охраны среды и регионального развития (МОССР) получило от самоуправлений запросы о финансировании на восстановление инфраструктуры после наводнения на сумму 2,899 млн евро.

Запросы подали 22 самоуправления, они будут обобщены и рассмотрены.

Готовится заявление Кабинету министров о предоставлении средств из программы госбюджета на непредвиденные обстоятельства. В ближайшие дни оно будет направлено на согласование в Минфин.

МОСРР сообщает, что ни одно самоуправление до 25 сентября не предоставило расчеты оказанной жителям помощи на ликвидацию последствий наводнения для жилищ.