Facebook ухахатывается: латвийская полиция выступила с неординарным предложением

Ничто человеческое стражам порядка не чуждо - и чувство юмора в том числе. Это еще раз доказал сегодняшний пост, который Госполиция разместила у себя на официальной странице в Фейсбуке.

«Необходима помощь в сборе марихуаны? Звони 110!» - гласит призыв стражей порядка, на который отреагировало 3 000 пользователей, поделилось почти 2 тыс. человек.

Люди подхватили настроение и не сдерживали эмоции в многочисленных комментариях : «Интересно, а картошку не помогаете собирать?», «У меня немного, только 3 Га, сами уберем!», «Вот посмотрите, полиция сама становится несерьезной, когда речь идет о марихуане», «Рано ребятки, еще не поспела, в середине октября или в начале ноября.. вот тогда», «Неудачная шутка, лучше бы ловили воров и насильников», «Вы что, прикололись?», «Ах, вот за что мы вам зарплату платим...» и т.п.