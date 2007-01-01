Таможня дает добро: намеченная на среду забастовка не состоится

Независимый профсоюз таможенников отложил предупредительную забастовку. Ранее планировалось, что акция протеста пройдёт с 27 по 30 сентября в местах пересечения внешней границы Евросоюза.

Руководитель профсоюза Эдгарс Мазулс объясняет решение о приостановке забастовки тем, что Служба государственных доходов, в подчинении которой находится таможня, обратилась в суд с просьбой оценить законность проведения акции:

«Руководство СГД сообщило нам накануне, что в связи с объявлением забастовки они обращаются в суд. По законодательству, если такая просьба получена со стороны работодателя, забастовка должна быть прекращена до дальнейшего постановления суда. Мы, как законопослушные граждане, выполним это требование и будем ждать, что решит суд», - сообщил Мазулс новостям Латвийского радио 4.

По словам Мазулса, в акции протеста, если ей признают легальной, по-прежнему готовы принять участие около 200 сотрудников латвийской таможни.

Закон говорит, что суд обязан принять решение по этому поводу в течение 10-ти дней.

Как уже сообщал наш портал,

причина забастовки - неспособность правительства Латвии в течение 10 лет принять концепцию пенсий по выслуге для сотрудников органов безопасности.

Мазулс напомнил, что в 2007 году правительство приостановило законопроект о пенсиях по выслуге для таможенников, пока не разработана общая концепция предоставления пенсий по выслуге. Рассмотрение информационного сообщения Министерства благосостояния было отложено до 2013 года.

В 2016 году после трех лет работы в Кабинет министров была подана концепция, предусматривающая пенсии по выслуге и для должностных лиц таможни, но правительство решило, что в концепции нет необходимости, и каждому министерству поручено было отдельно разрабатывать закон о пенсиях по выслуге.

Когда в 2017 году СГД подала переработанный законопроект о пенсиях по выслуге, Министерство финансов постановило, что рассмотреть его можно только после того, как будет разработана концепция пенсий по выслуге.