Руководитель «Forevers»: польская свинина ничуть не хуже латвийской

Польская свинина ничуть не хуже латвийской - даже выгоднее покупать мясо в Польше, Германии и Бельгии, платить за него дороже, нежели покупать у производителей Латвии, которые не могут обеспечить нужные объемы, сказал в интервью агентству ЛЕТА председатель правления предприятия «Forevers» Андрей Ждан.

По его словам, говядину мясоперерабатывающее предприятие на 100% закупает только в Латвии. Свинину тоже предпочитает брать у латвийских фермеров - это удобнее, быстрее, и мясо более свежее, ведь везти сырье из Бельгии или Германии - это почти двое суток.

Кроме того, с местными производителями легче общаться, легче на них влиять, у них можно покупать различными по объему партиями. «Мы очень заинтересованы работать с местными фермерскими хозяйствами. Но при этом они не в состоянии обеспечить нужные нам объемы, так как «Forevers» перерабатывает порядка 650 тонн мяса в месяц. Не говоря уже о том, чтобы обеспечить нужный нам уровень цен, качества и т.д. Поэтому мы также закупаем свинину в Германии, Бельгии и Польше», - говорит Ждан.

В Польше свинина ничем не хуже, чем в Латвии, а в ряде случаев - гораздо лучше по качеству, уверен он. То, что польские производители вкачивают воду в туши свиней, чтобы таким образом добиться большого веса - это выдумки, чтобы найти виновных в неконкурентоспособности латвийских производителей, считает руководитель «Forevers».

При этом Ждан отмечает, что во Франции, например, невозможно купить мяса без того, чтобы в нем не было добавлено десять процентов соляного рассола. «Он делает мясо более сочным. Это нормальная практика - повышать потребительские свойства продукта и понижать таким образом цену. Это европейская тенденция. Впрочем, она не действует повсеместно. Самое главное, чтобы на этикетке был написан состав. Скажем, 90% мяса, 10% раствора соли. На «Forevers» мы так не делаем. Прежде всего потому, что в основном поставляем разделанное мясо предприятиям общественного питания. Ресторанам это точно не нужно», - говорит Ждан.