Эксперты: глобальные производители продуктов экономят на качестве в Латвии

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) решила проверить, насколько товары в латвийский магазинах отличаются от аналогов в Западной Европе. В ряде стран Центральной Европы такие проверки уже провели. Результаты показали, что разница действительно есть. А как в Латвии? Это выясняла утренняя программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Разговоры о том, что качество шоколадных батончиков, рыбных палочек, сладких напитков и других продуктов западных пищевых концернов отличается в странах старой и новой Европы, ведутся уже не первый год. Первыми на это обратили внимание власти Словакии, Венгрии, Чехии, затем Польши и Болгарии. Там провели сравнительную экспертизу целой линейки продуктов, после чего обвинили Брюссель в «пищевом апартеиде». На днях к ним присоединилась Литва, которая проверила свои продукты. Теперь примеру соседа намеревается последовать и Латвия.

Представитель ПВС Татьяна Марченкова рассказала, что по запросу Министерства земледелия служба отобрала 20 таких продуктов: «Отобрать одинаковые бренды с разным составом – сложная задача. Столь же сложно представить, каким будет выглядеть заключение. Но мы проведём лабораторные исследования – есть там или нет какие-то ингредиенты, которые указаны на упаковке».

Производители уже сейчас предсказывают итог эксперимента: конечно, продукты будут отличаться.

Ведь в кажой стране технология отличается и зависит от вкусовых привычек местных жителей и экономической ситуации.

Но качество при этом не страдает, уверяют они. «Рецепт «Coca Cola» везде одинаковый. Единственное различие – источник сахара. Для Балтийских стран мы используем в составе сахарную свеклу, в Венгрии и США – кукурузный сироп, в Латинской Америке и Южной Америке – сахарный тросник. Одним словом, мы используем то, что нам легче найти на местном рынке», - рассказывает представитель «Coca Cola Baltic» Неле Нормак.

По нынешним правилам ЕС, компании-производители продуктов имеют законное право менять состав продукции в зависимости от места продажи. Чем они активно пользуются. Об этом «Домской площади» рассказала маркетолог Ольга Казак:

Задача каждого бизнеса – продать максимально дорого с минимальными инвестициями. И производители могут экономить на качестве в рамках существующего законодательства».

Латвийские производители считают, что Европе давно пора положить этому конец и ввести единое законодательство, которое будет регулировать качество и состав продуктов. Особенно это важно сейчас. Глава Федерации производителей продовольствия Инара Шуре подчёркивает: «

Мы не хотим быть третьей страной, куда поставляют пищевые продукты по низшим стандартам качества. Особенно это важно сейчас, когда вступает в силу Закон о трансжирах. В Латвии это будет повышенный стандарт.

Поэтому важно то, что сюда будет завозиться».

Министр земледелия Янис Дуклавс намеревается инициировать изменения в нормативных документах ЕС, чтобы запретить производителям выпускать одни и те же продукты с разным составом. А пока законов нет – результаты эксперимента просто представят общественности, чтобы жители Латвии были в курсе, какие зарубежные производители занимаются недобросовестной коммерческой практикой. Итоги станут известны в течение месяца.