Смотри, изучай, соблюдай: полиция показала карту размещения всех фоторадаров

Госполиция на своей странице опубликовала карту и список 105 мест нахождения передвижных фоторадаров.

Они находятся на всех главных дорогах страны, а также центральных улицах небольших городов, например у гимназии в Салдусе. Водители должны считаться и тем, что устройства могут находиться и у государственной границы, например в Зилупе и т.д.

Начальник управления Безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис объяснил: «Нами все указано, однако водитель не может знать в какой день в каком конкретно месте фоторадар стоит. Задача полиции - не сбор денег, у повышение безопасности на дорогах».

КАРТА передвижных и стационарых фоторадаров на территории Латвии

В ближайшем будущем начнут работу еще 12 переносных новых радаров, произведенных в Нидерландах. Они способны считывать скорость в темное время суток, работать в жару и в морозы.

На данный момент действуют и 52 стационарных радара по всей Латвии.