На Латвийском радио открестились от системы скрытых доплат сотрудникам

Оплата дополнительного труда работникам Латвийского радио (ЛР) является законной, сказала в среду в интервью Латвийскому радио член правления ЛР Сигита Роке, комментируя публично прозвучавшую информацию о системе скрытых доплат сотрудникам радио.

На Латвийском радио учитывается каждый цент, отметила она, поэтому никаких скрытых систем быть не может, к тому же учреждение регулярно проверяют Госконтроль и аудиторы. «Никаких нарушений не было. Оплата дополнительного труда является законной», - сказала Роке, подчеркнув, что на ЛР нет необоснованных доплат.

«У нас нет доплат за геройский труд, мужество и тому подобное. У нас также нет 13-й зарплаты или других неоправданных доплат.

То, что называют доплатой, является оплатой дополнительного труда», - сказала член правления Латвийского радио.

Вместе с тем она сказала, что ЛР готово пересмотреть и усовершенствовать систему оплаты труда.

Ранее заместитель председателя Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш публично заявил, что на Латвийском радио создана система щедрых доплат, скрытая от общественности, в том числе в некоторых случаях размер доплат может составлять 200% от суммы основной зарплаты сотрудника.