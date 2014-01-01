Погода в октябре: циклон «Мария» может повлиять на Латвию

Антициклон, который с прошлой недели определяет погодные условия в Латвии и в северо-восточной части Европы, в начале октября отступит под напором Атлантического циклона, но спустя несколько дней влияние антициклона вновь может усилиться, свидетельствует прогноз «Global Forecast System».

С четверга до субботы Латвия будет находиться в центральной части антициклона, поэтому возможны умеренный ветер или безветрие. С воскресенья, 1 октября, в Латвии может ощущаться влияние Атлантического циклона – немного усилится юго-восточный ветер.

К Европе приближаются циклон «Мария», который на прошлой неделе бушевал в регионе Карибского моря и был классифицирован как ураган пятой категории, а также небольшой циклон «Ли» (ураган второй категории), который в настоящее время находится посередине Атлантического океана. Они объединятся с другими циклонами в Северной Атлантике, образовав один большой циклон, который 1-3 октября на Британские острова и в Скандинавию может принести сильный ветер и дождь.

В Латвии под влиянием циклона ожидается небольшой или умеренный дождь и порывистый ветер в начале октября.

Во второй половине этой недели в Латвии в основном будет облачно, в некоторых местах возможен туман и моросящий дождь. Дни станут более прохладными - максимальная температура составит +9, +16 градусов.

Сейчас погодные условия в Латвии определяет мощный циклон и самое высокое атмосферное давление с февраля этого года.