Минюст: в 95% случаев к нарушившим закон детям применяются средневековые методы наказания

В настоящее время в 95% случаев детей, оказавшихся не в ладах с законом, в Латвии судят средневековыми методами, сказала представитель Министерства юстиции Санита Армагана во время презентации законопроекта о предупреждении антисоциального поведения детей.

По словам Армаганы, практика показывает, что в 95% случаев, когда ребенок нарушает закон, государство реагирует традиционными методами, применяя уголовную и административную ответственность. «Мы применяем к детям средневековые методы наказания в 95% случаев», - подчеркнула Армагана.

Чтобы изменить действующую практику, Минюст предлагает считать, что поведение ребенка указывает на то, что права конкретного ребенка уже ранее были нарушены и его интересы в какой-то момент не учитывались или остались незамеченными. Также отмечается, что недостаток заботы, безразличие родителей и взрослых, нежелание понять и удовлетворить потребности ребенка толкают его на нарушение закона.

Цель законопроекта - изменить подход к наказанию детей, говорит представитель Минюста. «Надо реагировать на причины поведения ребенка, а не на последствия. Надо менять методы работы с детьми. Учреждения, родители и дети должны работать вместе - в интересах ребенка», - подчеркивает Армагана.

Главные принципы предотвращения детской преступности - ранние превентивные меры, индивидуализация, позитивная педагогика, сотрудничество и ответственность законных представителей ребенка, сотрудничество между учреждениями.

Минюст предлагает полностью отказаться от полицейского расследования и осуждения детей.

Необходимое для реализации реформы финансирование составляет 41 371 500 евро.

Законопроект о предупреждении антисоциального поведения детей в настоящее время передан на межведомственное согласование. Планируется, что уже в этом году проект закона рассмотрит комитет Кабинета министров.