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Латвийцев на Бали призывают быть осторожными

TVNET/LETA
Иллюстративное фото | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Несколько граждан Латвии находятся в непосредственной близости от опасного вулкана на Бали и служба МИД страны поддерживает с ним контакт.

Министерство призывает путешественников следовать указаниям местных властей и находится по крайней мере в радиусе 12 км от вулкана. Кроме того, извержение может мешать воздушному транспорту.

На данный момент известно, что власти Индонезии объявили самый высокий уровень тревоги в связи извержением вулкана Mount Agung. На данный момент около 57 тыс. человек покинули свое жилье в связи с опасностью извержения.

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