В латвийских школах появится новый предмет — защита государства

Новый школьный предмет «защита государства» следовало бы сделать обязательным. Такое мнение высказали эксперты и законодатели - сообщает Латвийское радио 4.

Включение основ защиты государства в учебную программу обсуждали сегодня в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

«В конце весенней сессии парламента депутаты актуализировали этот вопрос, выслушали как представителей минобороны, так и минобразования. Было обещано, что в летний период будет продолжена интенсивная работа, разработана возможная программа обучения. Чиновники своё слово сдержали. Я думаю, это предложение важно для Латвии.

Здесь речь идет не только об основных элементах защиты, а вообще о патриотизме в школах,

- расссказал Службе новостей Латвийского радио глава комиссии Айнарс Латковскис.

Глава Центра содержания образования Гунтарс Цатлакс рассказал, что в начальной школе новый предмет может быть теоретическим, когда школьников обучают основам гражданской обороны. А в средней школе профессиональные военные обучали уже практическим навыкам, например, как обращаться с оружием.