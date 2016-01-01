СГД заговорит по-английски

Служба государственных доходов (СГД) планирует в следующем году для привлечения иностранных инвесторов начать давать консультации на английском языке, сообщила в интервью Латвийскому радио гендиректор СГД Илзе Цируле.

СГД, проанализировав ситуацию в отделе обслуживания крупных клиентов, заключила, что компетентность его сотрудников позволяет оказывать такие услуги, добавила она.

Этот проект по привлечению иностранных инвесторов - долгосрочная цель СГД, отметила Цируле.

Оценивая первый год своей работы в должности гендиректора СГД, Цируле подчеркнула, что проделана большая работа, но чтобы общество тоже ощутило изменения в работе СГД, требуются два-три года.

Цируле занимает должность гендиректора СГД с 14 ноября 2016 года.