В Латвии предлагают ввести налог против «ожирения»

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям концептуально одобрила инициативу жителей снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на полезные продукты питания повседневного спроса и повысить НДС на вредные продукты.

При этом указано на ряд препятствий, которые могут затруднить проведение этих изменений в жизнь.

За эту инициативу на портале «Manabalss.lv» подписались уже более 13,3 тыс. человек. Она предусматривает снижение НДС до 5% на свежее мясо и рыбу, мед, яйца, цельнозерновые продукты, типичные для Латвии фрукты и овощи, молоко и молочные продукты без подсластителей.

Ставку НДС на подслащенные напитки и кондитерские изделия предлагается повысить до 31%. Авторы инициативы уверены, что от этих изменений выиграют производители местной пищевой продукции и торговцы ею, а с изменением привычек питания снизится и нагрузка на отрасль здравоохранения.