«Сниму чёрную печать». И деньги! В Риге снова объявились криминальные гипнотизёры

«Внимание, криминальные гипнотизеры!» Раз от разу появляются такие предупреждения об уличных злоумышленниках, выманивающих при помощи внушения деньги у прохожих. Порой речь идёт о внушительных суммах. На днях полиция задержала даму, которую потерпевшие обвинили в применении гипноза. Но всегда ли это такое внушение – эксперты сомневаются.

«Вижу на вас черную печать» - с таким текстом к прохожему может подойти злоумышленник. Некоторые люди растеряются и будут готовы отдать все, чтобы эту «печать» с него убрали. Так жертва и попадает в лапы преступника, которому не составит труда выманить деньги за свои услуги.

Точной статистики таких случаев нет. Но

в Государственной полиции признают – с криминальным гипнозом они периодически сталкиваются.

«При работе с пострадавшим полицейские могут руководствоваться лишь тем, что показалось пострадавшему. Например, что злоумышленник использовал гипноз», - рассказала передаче представитель Госполиции Гита Гжибовска. «К счастью, в последнее время громких случаев не было, но время от времени в распоряжение полиции поступает информация, что возможно какая-то персона в преступных целях использует гипноз. Эти злоумышленники хорошие психологи, они умеют найти способы как манипулировать человеком».

Теоретически жертвой уличного гипноза может стать каждый.

Гипнопсихотерапевт Эдгарс Скроделис отмечает, что в первую очередь – это подростки, пожилые и люди с печатью проблем на лице. Все, что нужно злоумышленнику, это завладеть их вниманием. Эдгарс Скроделис рассказал, как действуют преступники: «Например, они задают вопрос «Как пройти в библиотеку?». Человек расскажет, а в благодарность такой экстрасенс возьмется погадать и увидит, что в будущем кто-то умрет. У нас у всех кто-то может умереть. Человек тут же начинает паниковать и его внимание сужается».

В состоянии шока любой может стать легкой добычей для злоумышленника. Немудрено отдать деньги постороннему, который обещает провести магический ритуал и отвести беду. Человека вводят в транс, а тот, кто шел озадаченный проблемами, и без того находился наполовину в этом состоянии… Скроделис не призывает игнорировать всех, кто спрашивает дорогу.

Однако стоит быть внимательными: «Не надо верить всему, что тебе говорят».

Латвийский интернет пестрит впечатлениями от встреч с криминальными гипнотизерами. Так, одна дама пересказывает произошедший с ней случай в Юрмале. Гадалка назвала дату смерти ребенка и другие детали. И, взамен на деньги, пообещала снять проклятие. Женщина пишет, что не понимает как могла попасться на эту уловку.

Есть предположения, что часть случаев, которые выдаются за гипноз, вовсе им не являются, и гипноз на улице – это миф.

Нередко сообщники работают в паре. И, пока один заговаривает жертву, второй незаметно выуживает из ее кармана кошелек. Позже пострадавший будет считать, что его заболтали и гипнозом увели деньги.