LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода

Начальник Госпогранохраны: контрабанда акцизных товаров растет

LETA
Нормунд Гарбарс | Фото: Edijs Pālens / LETA

За последний год количество случаев контрабанды акцизных товаров увеличилось, сообщил в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» начальник Государственной погранохраны Нормунд Гарбарс.

В этом году пограничники обнаружили 25 млн контрабандных сигарет, а за весь прошлый год - 14 млн.

Гарбарс считает, что причиной этой ситуации могли стать продолжение модернизации пунктов таможенного контроля и поиск контрабандистами других путей перемещения акцизных товаров через границу.

Количество же попыток нелегального пересечения границы с целью миграции сократилось. В этом году число задержанных за эти нарушения не достигло даже 100, отметил он.

0 Комментарии