Начальник Госпогранохраны: контрабанда акцизных товаров растет

За последний год количество случаев контрабанды акцизных товаров увеличилось, сообщил в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» начальник Государственной погранохраны Нормунд Гарбарс.

В этом году пограничники обнаружили 25 млн контрабандных сигарет, а за весь прошлый год - 14 млн.

Гарбарс считает, что причиной этой ситуации могли стать продолжение модернизации пунктов таможенного контроля и поиск контрабандистами других путей перемещения акцизных товаров через границу.

Количество же попыток нелегального пересечения границы с целью миграции сократилось. В этом году число задержанных за эти нарушения не достигло даже 100, отметил он.