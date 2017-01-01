Сентябрь: затянувшийся ремонт, Cirque du Soleil и победа Бриедиса

Жизнь в нашей стране продолжает идти своих ходом, наполняя историю новыми эпизодами. И хотя для мировой общественности эти события не представляют какой-либо значимости, для латвийцев белый лист сентября постепенно заполнился важными строчками, о которых здесь будут говорить еще долго. Русский TVNET предлагает читателям вспомнить, какие важные события сотрясали латвийскую общественность в уходящем месяце.

Затянувшиеся ремонты улиц Риги

Качество сделанной работы на улицах столицы разозлило ни одного пользователя социальных сетей. Сломанная брусчатка, слишком высокие пандусы, а также бесконечные проблемы с пешеходами превратили стройку в настоящее «поле битвы». Более того, 17 сентября истек срок окончания ремонтных работ на участке ул. Бривибас от ул. Лачплеша до ул. Бруниниеку и на ул. Кр. Валдемара от ул. Зирню до ул. Лактас. Так как работы не были закончены, Рижская дума оштрафовала их исполнителей - предприятие «A.C.B.», причем размер штрафа с каждым днем увеличивался вплоть до окончания работ. Мэр Риги Нил Ушаков обещал, что на эти деньги на Валдемара дума поставит детскую площадку.

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Вецмилгравис: жители жалуются на неприятный запах

В сентябре жители Вецмилгрависа несколько раз обращались в Государственную пожарно-спасательную службу с жалобами на едкий запах в микрорайоне. В частности, вечером 12 сентября за 2 часа поступило более 400 звонков на единый номер спасательных служб 112. Территорию обследовали ГСОС и портовая полиция, но конкретного источника запаха не нашли. История повторилась 20 сентября, когда ГСОС сообщила, что запах был связан с погрузкой судна на территории «PARS terminаls» на Кундзиньсале. Аналогичная ситуация была и 26 сентября, когда в ГСОС предположили, что причиной запаха могут быть меркаптаны. Стоит добавить, что жители Вецмилгрависа в районе порта уже несколько лет периодически жалуются на неприятный запах.

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Майрис Бриедис победил Майка Переса и защитил чемпионский титул

В ночь на воскресенье в забитой до отказа «Арена Рига» состоялся четвертьфинал мировой суперсерии бокса, в котором латвийский боксер Майрис Бриедис одержал победу над кубинцем Майком Пересом, вышел в полуфинал турнира, а также защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Кроме того, одержанная победа обогатит латвийца примерно на 1 миллион долларов.

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Ryanair отменяет рейсы

В сентябре стало известно, что ирландский лоукостер Ryanair отменил от 40 до 50 рейсов в день на ближайшие шесть недель, чтобы дать сотрудникам уйти в отпуск после пикового летнего сезона. Появились слухи о том, что кризис Ryanair вызван переходом пилотов в другие авиакомпаний, особенно в «Norwegian Air». Сложившаяся ситуация отражается и на латвийцах, например, 19 сентября были отменены два рейса между Ригой и Лондоном. Позже стало известно о еще двух отмененных рейсах 22 сентября.

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«Западная» истерия: прошли совместные российско-белорусские военные учения

с 14 по 20 сентября на семи полигонах Беларуси и трех полигонах РФ проходили совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». За их ходом следили зарубежные наблюдатели и журналисты, а скандал вокруг учений не прекращался на протяжении всего месяца. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на учениях Запад-2017 число военных превыщает 100 тысяч, вместо заявленной цифры в 12,7 тыс. А Министр обороны Раймонд Бергманис сообщил, что многие приемы, использованные во время учений, свидетельствуют о том, что разыгрывался сценарий изоляции Балтийского региона.

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Вопрос неграждан Латвии: последнее слово - за Сеймом

12 сентября Вейонис подал в Сейм законопроект «О прекращении предоставления детям статуса неграждан». Президент уверен, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества. Раймонда Вейониса поддержала и экс-президент Вайра Вике-Фрейберга заявив, что никто не может отказывать в гражданстве детям, родившимся в свободной Латвии. Эта инициатива вызвала множество разногласий, и в результате, 21 сентября Сейм отклонил проект.

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Непогода в Латвии: поля затоплены, дороги размыты, реки вышли из берегов

В Илукстском и Акнистском крае в ночь с 13 на 14 сентября непрерывно шел дождь, из-за чего в Латгале в четверг (14 сентября) образовалась практически та же картина, что сотрясала жителей Латвии в августе. Ливни не нанесли урона муниципальной инфраструктуре, но затопили хлебные поля, а местами на дорогах образовались размывы. «Снова пострадали фермеры. Семена подготовлены, но посеять ничего нельзя», - рассказал заместитель председателя краевого самоуправления Майгурс Криеванс. Однако на этот раз непогода коснулась и прибрежных районов страны.

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Яичный скандал: в Латвию поступили 32 кг зараженных фипронилом продуктов

По информации в системе быстрого реагирования Еврокомиссии, из 143 кг поступивших в Латвию из Германии яичных продуктов 32 кг яичной массы для омлетов были заражены фипронилом, поэтому 7 кг этих неиспользованных яичных продуктов отозваны с рынка. Отчеты о тестировании свидетельствуют, что обнаруженное количество фипронила в сыром продукте почти в 50 раз меньше количества, представляющего серьезный риск для здоровья человека. К тому же в готовом продукте его количество уменьшается.

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Cirque du Soleil вернулся в Ригу с шоу Varekai

С 20 по 24 сентября в «Арене Рига» гостили Cirque du Soleil с новой постановкой Varekai, рассказывающая удивительную историю об Икаре и его приключениях в таинственном лесу. Живая музыка, команда из 100 профессионалов, невероятные акробатические номера, отсутствие страховки, фантастический грим, мимы, воздушные гимнасты, видео-арт, сумасшедшие сценические костюмы - всё это о любимом многими цирковом шоу Cirque du Soleil, которое известно не только своими фееричными, яркими и неповторимыми номерами от лучших артистов мира, но и отказом использовать в постановках животных. Русскому TVNET удалось побывать на репетиции шоу Varekai в Arēna Rīga, прогулялся по закулисью и пообщаться с актерами!

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