Маршрут на выходные: сигулдский экстрим, фестиваль граффити и праздник вина в Юрмале

Выходные обещают прохладными, но без дождя, так что одевайтесь потеплее - и вперед! В Сигулду, вступающую в золотую осеннюю пору, в Юрмалу, где можно не только гулять вдоль моря, или же выбирайте прогулку по Риге - например, по Кипсале, где в субботу-воскресенье выставка собак и кошек и прочих домашних зверюшек. Или же в культурный центр Kaņepes, где в субботу завершится фестиваль стрит-арта.

Марафон по склонам: крутой экстрим!

Сигулдский горный марафон - не просто экстрим, а экстрим очень крутой. Пробежать 80 или 40 км по склонам оврагов сможет далеко не каждый. Бегать марафоны по пересеченной местности без подготовки трудно. К тому же участие платное. Но есть любители и таких досугов - и если вы из их числа: старт в субботу, в 10.00, подробности - на сайте организаторов.

Подробнее о марафоне

Пока сильные и выносливые люди бегают по сигулдским лесам и склонам, остальным членам семьи тоже найдется занятие. Мини-марафон с детьми можно устроить на деревянных лестницах, заодно пересчитав ступеньки.

Можно отправиться к Сигулдскому замку, где в выходные можно запросто повстречать персонажей в одеждах орденской братии и пострелять из лука.

Другой вариант - большая прогулка по тропам долины Гауи до великанского Царского кресла, в которое можно усадить дюжины малышей и далее до пешеходного Чертова мостика и Чертовой пещеры на другом берегу реки. Маршрут длинный - часа на три и более, если вы гуляете с детьми.

Фестиваль стрит-арта в Риге

FOTO: AP/Scanpix

Культурный центр Kaņepes на улице Сколас - очень креативное место. Здесь проходят фестивали и лекции, выступают поэты и тусуются интеллектуалы, обсуждаются смелые идеи и рождаются новые замыслы.

Первый фестиваль стрит-арта под названием «Mūra Lāde» проходит здесь как раз в эти дни.

Фестиваль стрит-арта

Название «Mūra Lāde» - в переводе что-то вроде «Настенный сундук» - выбрано не случайно.

Никто точно так и не знает, чем самозванцы, под покровом ночи украшающие своими граффити бетонные стены и рискующие штрафами и прочими неприятностями, отличаются от художников, которые делают то же самое - но на заказ, в открытую и за деньги?..

Хотите усвоить разницу? Приходите в центр Kaņepes. В субботу, 30 сентября в 18.00 там предъявят публике работы художников, над которыми они во время фестиваля работали. Самое крупное - на 50 квадратных метров - произведение таллинского художника Алексея Гордина создается на стене во дворике центра, и еще восемь - замером поменьше - в «глухих» проемах окон.

Микелис в рыбацком дворе

FOTO: Foto: Māris Sants

В седьмой раз пройдет праздник вина, посвященный дню Микелиса, в Юрмальском рыбацком музее под открытым небом.

В субботу, 30 сентября главные события в честь дня осеннего равноденствия здесь будут происходить с 13.00 до 16.00.

С наступлением астрономической осени вечера становятся длиннее, этот поворот к зиме и для крестьянина, и для рыбака всегда был важен. В это же время ставили и домашние вина.

Праздник вина в музее

В честь Микелиса в музее сварят традиционный суп на костре - по всем правилам, в сытном праздничном вареве полагается быть трем видам мяса, трем разным крупам и трем корнеплодам.

Пройдет традиционный конкурс домашних вин, изготовленных из ягод и фруктов, выращенных в садах и принесенных из леса. Жюри определит победителя, а участники праздника смогут голосовать за приз зрительских симпатий.

Музейное вино «Микелис» в этом году в конкурсе участвовать не будет - все его запасы пустят на приготовление глинтвейна, которым обещают угостить гостей. Будет небольшая ярмарка с медом, сырами, хлебом и домашней выпечкой. А для детей - творческая мастерская осенних поделок. Вход в на праздник - бесплатный.