В Варкавской волости установила карантин из-за АЧС

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) установила карантин в связи с африканской чумой свиней (АЧС) в Варкавской волости Варкавского края, свидетельствует опубликованное в четверг сообщение в официальном издании «Латвияс вестнесис».

Карантин установлен в связи с выявленным в Бришки Варкавской волости Варкавского края заболеванием свиней АЧС.

Установлена защитная зона в радиусе трех километров вокруг затронутой АЧС ферым и надзорная зона в радиусе десяти километров.

Во время карантина усиленно контролируется соблюдение мер биобезопасности, особое внимание уделяется перемещению животных и продуктов животного происхождения.

Свиноводам, находящимся в защитной и надзорной зоне ПВС, что запрещено перемещать свиней из хозяйства в хозяйство, а также вывозить свиней и свинину за пределы защитной зоны. Также без разрешения инспектора ПВС нельзя перемещать и других домашних животных.

Распоряжение о введении карантина вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном издании «Латвияс вестнесис».