Выпускница «русской» школы-2009: «Мои претензии не к языку, а к качеству образования»

«На мой взгляд, многие изменения в процессе образования происходят не для улучшения его качества, а под некоей политической эгидой. У меня есть масса других претензий к самой системе образования - на мой взгляд, его качество в целом «хромает»», - считает выпускница «русской школы»-2009. В рамках проекта о выпускниках школ нацменьшинств Русский TVNET пытается найти ответы на вопросы - как на русскоязычных школьников повлияет закон, предусматривающий сдачу централизованных экзаменов исключительно на госязыке, станет ли это для них дополнительным стрессом или, напротив, повысит конкурентоспособность русскоязычных выпускников на рынке труда.

Своими воспоминаниями поделилась Екатерина, которая окончила среднюю школу Вентспилса в 2009 году.

"Несмотря на то, что по закону на уроках должна была соблюдаться пропорция 60/40, в реальности никто эти нормы не выполнял - нам выдавались латышские учебники, которые были утверждены Министерством образования, но многие учителя также проводили занятия по другим учебникам - старым, чуть ли не советским. Особенно часто так делали учителя по физике, биологии и математике.

Другие преподаватели, напротив, время от времени проводили уроки полностью на латышском языке - в моей школе это были такие предметы как история, экономика.

От знакомых из других школ и городов знаю о том, что в другие «русские» учебные заведения периодически приходили представители структур, контролирующих содержание образования, - у нас таких проверок то ли ни разу не было, то ли на них просто не попадался наш класс.

Школа, в которой я училась, считается самой лучшей из всех «русских» средних образовательных учреждений города, поэтому, думаю, латышский язык для школьного уровня был нормальным - на нём даже двоечники могли изъясняться.

Учитель, которая преподавала у нас латышский язык до 9 класса, насколько я знаю, по образованию вообще была русским филологом, поэтому сложно говорить о её компетентности. С 10 класса латышский преподавал уже другой учитель - занятия с ней, на мой взгляд, были эффективней.

Учась в школе, я никогда не задавалась вопросом, хорошо ли я знаю латышский язык, потому что, во-первых, в том возрасте тебя интересует всё, кроме уровня твоего образования, а, во-вторых, до определенного возраста у меня не было среды, в которой мне было бы необходимо использовать госязык.

У меня были две подружки-латышки, которые идеально говорили на двух языках, и с ними я общалась на русском.

В 12 классе я сдавала три централизованных экзамена - латышский, английский и математику.

Позицией нашей школы было то, что уже тогда на экзамене по математике все ученики должны были писать пояснения на латышском языке.

И я могу сказать, что на экзамене затруднение вызвала далеко не необходимость написать два предложения в ответе на латышском, а именно сам ход решения задач и уравнений, который к языку никакого отношения не имеет.

Да, наверное, если бы я сдавала экзамен по истории на латышском языке, где нужно писать эссе, я бы почувствовала, что моего словарного запаса для этого недостаточно, однако, даже если бы мне тогда разрешили писать пояснения на русском, я бы не сдала экзамен по математике лучше! Сложность заключается далеко не в этом.

Мне кажется, многие, получив плохую оценку на экзамене по математике, используют и планируют использовать недостаточный уровень знания языка как отмазку.

На мой взгляд, появление новых требований к сдаче экзаменов и системе образования абсолютно нормальной практикой. Из круга своих знакомых знаю примеры, когда дети из русских семей учились в латышских школах и не испытывали никаких трудностей с изучением предметов, несмотря на то, что этот язык не является для них родным. Кроме того, окончив латышскую школу, они чувствуют себя комфортно как в русскоязычной, так и в латышскоговорящей среде - в дальнейшем у них не было проблем с трудоустройством, так как они хорошо «плавают в двух языках».

Кроме того, я знаю многих молодых людей, которые, окончив 9 классов в русской школе, переводились в 10 класс латышской гимназии. Насколько я знаю, у этих ребят тоже не было никаких проблем.

Я несколько лет жила в России, общалась со многими ребятами, которые окончили школы в странах СНГ. Например, девочки из русских семей из Молдовы и Грузии были очень удивлены, что в нашей стране до сих пор остались «русские» школы - у них все обучение происходит на государственном языке", - поделилась личным опытом Екатерина.

Комментируя изменения в порядке сдачи экзаменов, с которыми столкнуться сегодняшние 12-классники, выпускница-2009 отметила:

"На мой взгляд, многие изменения в процессе образования происходят не для улучшения его качества, а под некоей политической эгидой. У меня есть масса других претензий к самой системе образования - на мой взгляд, его качество в целом «хромает». Кроме того, не совсем понятно, почему дети должны учиться 12 лет, когда во многих странах успешно функционирует 11-летнее среднее образование.

Мы никогда не можем решить за наших детей, где они будут жить и работать. Своего ребенка я планирую отправить в латышскую школу - так он будет знать и латышский язык, и русский, и английский, знание которого откроет перед ним перспективы жизни и работы за рубежом".

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей, в которых бывшие русскоязычные выпускники средних школ нацменьшинств разных лет делятся своим опытом.

Не вызывают ли централизованные экзамены на латышском у школьников лишнего стресса? Как на практике выглядит билингвальное образование? Действительно ли выпускники русских школ менее конкурентоспособны на рынке труда, или проблема надумана, и выпускники русских школ знают латышский на уровне носителей языка?

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