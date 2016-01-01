«Rīgas namu pārvaldnieks» назвал сроки начала отопительного сезона в Риге

Массовое подключение отопления в жилых домах столицы начнётся в середине октября. Такой прогноз в утренней программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» высказала представитель «Rīgas namu pārvaldnieks» Санта Валюма.

Опыт предыдущих лет столичного домоуправления показывает, что отопительный сезон в муниципальном жилом фонде Риги начинается в 10-13-х числах октября. Очевидно, так будет и в этом году. По словам Валюмы, коммунальные службы учитывают не только прогнозы синоптиков, но и фактическую погоду: «В предыдущие годы бывало так, что начало сентября оказывалось очень холодным, но через несколько дней возвращалось тепло и отопление было ненужным.

Сейчас на улице ярко светит солнце и достаточно тепло - накануне воздух прогрелся до +18 градусов. И по утрам не так уж и холодно».

Валюма посоветовала жалующимся на прохладу жителям проявлять личную инициативу - собирать подписи собственников квартир под просьбой подключить отопление пораньше и обращаться в Rīgas namu pārvaldnieks. Впрочем, досрочное подключение возможно только в тех домах, где нет долгов за предыдущий отопительный сезон.

Последние данные «Rīgas namu pārvaldnieks» показывают, что

задолженность рижан по коммунальным счетам составила 32 миллиона евро.

Это - плата не только за отопление, но и за другие коммунальные услуги. Сумма огромная, но по сравнению с 2016-м годом, платёжная дисциплина жителей столицы немного улучшилась - год назад их долги превышали 34 млн евро.

Представитель «Rīgas namu pārvaldnieks» отказалась назвать антилидеров - дома с самой крупной задолженностью, сославшись на защиту личных данных, но пообещала, что

даже большая сумма долга не приведёт к тому, что такое жилое здание не подключат к отоплению.