В пятницу будет облачно, но осадков не обещают

В пятницу в Латвии сохранится влияние антициклона, поэтому значительных осадков не прогнозируется, но будет облачно, сообщает агентство ЛЕТА.

Будет дуть небольшой восточный, юго-восточный ветер, в восточной части страны ожидается безветрие.

Температура воздуха ночью составит +6..+10 градусов, но в местах, где облаков меньше, воздух остынет до +2..+5 градусов и может образоваться туман.

Днем потеплеет до +11..+15 градусов.

В Риге в пятницу осадки не прогнозируются, слабый восточный ветер сменит направление на юго-восточное. Температура воздуха составит от +8..+9 градусов ночью до +14 градусов днем.