Ночной заезда по ул. Кр. Валдемара: несколько улиц в центре Риги будут закрыты

В субботу 30 сентября с 23:00 до 1:00 пройдет ночной заезд по ул. Кр. Валдемара по маршруту: площадь у памятника Свободы – бульв. Бривибас – ул. Элизабетес – ул. Кр. Валдемара до перекрестка с ул. Зирню (место разворота) – ул. Кр. Валдемара – бульв. Райниса – площадь у памятника Свободы.

В связи с проведением этого мероприятия с 21:00 до 2:00 будет закрыто движение для транспортных средств (кроме общественного транспорта до 22:50) по ул. Кр. Валдемара на участке от бульв. Райниса до ул. Зирню (за исключением участка улицы в направлении от бульв. Калпака до Вантового моста).

В свою очередь с 22:00 до 2:00 закроют движение для транспортных средств (кроме общественного транспорта до 22:50):

по бульв. Бривибас на участке от бульв. Калпака до бульв. Райниса (оба направления);

по бульв. Бривибас на участке и в направлении от ул. Элизабетес до бульв. Калпака;

по бульв. Райниса на участке от ул. Кр. Валдемара до ул. Инжениеру;

по ул. Элизабетес на участке от ул. Кр. Валдемара до бульв. Бривибас.

C 22:00 до 2:00 будет организовано двустороннее движение по ул. Базницас на участке от ул. Элизабетес до ул. Дзирнаву.

C 20:00 до 2:00 запретят остановку и стоянку транспортных средств на ул. Элизабетес на участке от ул. Кр. Валдемара до бульв. Бривибас и на бульв. Райниса на участке от ул. Кр. Валдемара до бульв. Бривибас.

В случае неясностей просьба звонить по бесплатному информационному телефону 8000 3600 в Центр управления движением.