Даугавпилсский университет реорганизуют в Восточно-Латвийский университет

Даугавпилсский университет (ДУ) в следующем году будет реорганизован в Восточно-Латвийский университет. Такое решение сегодня принято на заседании конституционного собрания вуза.

В ходе обсуждения дальнейшего развития вуза принято решение о его реорганизации и изменении названия, сказал агентству ЛЕТА ректор ДУ Арвид Баршевскис. Но сменой названия дело не ограничится, поскольку у вуза есть амбиции стать одним из самых эффективным в стране, добавил он.

По его словам,

до марта следующего года факультеты должны между собой договориться о реорганизации.

Пока рассматривается возможность создания двух академических центров – естественных наук и гуманитарных и социальных наук, которые объединят пять факультетов и два института.

Как сообщалось, в связи с присоединением к Даугавпилсскому университету Даугавпилсского медицинского колледжа и Латвийского института гидрологии обсуждается возможность изменения структуры вуза и, возможно, его названия.

Решение о реорганизации вуза еще должен принять Кабинет министров.