На будущей неделе погода резко изменится

Конец этой недели пройдет под влиянием антициклона, в свою очередь новая рабочая неделя принесет по-настоящему осеннюю погоду, сообщает агентство ЛЕТА.

На выходных сохранится преимущественно сухая погода, однако ожидается обширная зона низких облаков, под влиянием чего воздух не прогреется больше +10..+14 градусов, а ночью не будет холодать очень резко. В ночные и утренние часы температура воздуха будет держаться в районе +5..+10 градусов, и лишь местами под чистым небом столбик термометра может опуститься ниже и возможны заморозки на уровне почвы.

На следующей неделе погода изменится - из Атлантического океана через Скандинавию движутся несколько активных циклонов, и связанные с ними зоны осадков затронут наш регион. Первая полоса дождя достигнет Латвии с запада уже в понедельник вечером.

Славый восточный ветер сменит порывистый юго-западный и западный ветер, порывы будут достигать скорости 15-18 метров в секунду, но в конце рабочей недели на побережье возможны порывы до 20 метров в секунду.

Так как часто будет облачно, температура воздуха ночами на следующей неделе составит +7..+12 градусов, в свою очередь днем не будет теплее +10..+15 градусов, прогнозируют синоптики.