Под Тинужи фура насмерть сбила велосипедиста

В четверг в 16:30 в волости Тинужу Икшкилского края на шестом километре автодороги Тинужи-Кокнесе фура «DAF» сбила велосипедиста, мужчину 1950 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает агентство ЛЕТА.

Всего же в Латвии вчера было зарегистрировано 82 ДТП, в кроме вышеупомянутого погибшего пострадали еще 19 человек.

18 человек пострадали в Риге и округе города, а один - в Видземе. Семеро из пострадавших являлись пешеходами.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала пять водителей. Кроме того, был оформлен 221 протокол о превышении скорости. В Риге пять водителей наказали за агрессивную езду.