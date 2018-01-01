Латвия поможет создать на Украине подобие яунсаргов

В конце недели директор центра Яунсардзе и информации Айвис Мирбахс отправится на Украину, чтобы встретиться с представителями Национальной гвардии и поделиться опытом организации движения яунсаргов в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-отделе Министерства обороны.

Также стороны обсудят необходимую поддержку с латвийской стороны при создании подобного молодежного движения на Украине.

Кроме того, стороны обсудят сотрудничество в организации визита детей погибших украинских военнослужащих в Латвию в 2018 году.

Мирбахс отправится на Украину с солдатами Национальных вооруженных сил, чтобы доставить восьмой груз гуманитарной помощи солдатам вооруженных сил Украины, их семьям и пострадавшему от военных действий на Востоке Украины гражданскому населению.

Гуманитарная помощь содержит одежду, обувь, одеяла и постельное белье (общим весом 22 тонны), собранные негосударственными организациями Швеции, латвийскими предпринимателями и жителями.