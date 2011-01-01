Выпускник-2011: Мы проводили «показательные выступления» перед языковой комиссией

«Самой большой проблемой, на мой взгляд, является то, что в школах нацменьшинств работают потрясающие педагоги, способные дать внушительный багаж знаний, но не идеально владеют госязыком», - считает выпускник «русской» школы-2011. В рамках проекта о выпускниках школ нацменьшинств Русский TVNET пытается найти ответы на вопросы - как на русскоязычных школьников повлияет закон, предусматривающий сдачу централизованных экзаменов исключительно на госязыке, станет ли это для них дополнительным стрессом или, напротив, повысит конкурентоспособность русскоязычных выпускников на рынке труда.

Михаил, который окончил школу нацменьшинств в Даугавпилсе в 2011 году рассказал о своём опыте.

"Несмотря на то, что в нашей школе была билингвальная система обучения, пропорция 60/40, на мой взгляд, была соблюдена не полностью - например, с учителем по алгебре и геометрии мы общались на русском, но конспекты вели на латышском.

К нам достаточно часто приходила комиссия, которая проверяла, проходят ли занятия на латышском.

Всё это выглядело достаточно комично - о визите проверяющих администрация школы узнавала за несколько дней, нас готовили, говорили, что отвечать на вопросы учителя можно только на латышском.

И вот, в час Х: учитель-предметник зачитывает задания из учебника, потом вызывает к доске самых способных учеников, которые «не ударят в грязь лицом» перед комиссией... оставшееся время мы записывает под диктовку заранее заготовленный учителем текст на госязыке. Звенит звонок, проверяющие отмечают, что все правила билингвального обучения соблюдаются и уходят, а мы продолжаем уроки в привычном режиме, который немного отличается от этих «показательных выступлений».

Некоторые уроки проходили преимущественно на латышском - по таким предметам как история, экономика, биология все конспекты мы вели на латышском. Однако, если что-то было не понятно, мы делали заметки на русском.

Самой большой проблемой, на мой взгляд, является то, что в «русских» школах работают потрясающие педагоги, способные дать внушительный багаж знаний, но не идеально владеют госязыком.

Однако им, как правило, до пенсии остается несколько лет, поэтому, думаю, со временем проблема педагогов, которым сложно работать в условиях билингвальности, себя исчерпает.

Кстати, несмотря на то, что теоретически каждый двенадцатиклассник мог выбирать, на каком языке писать комментарии к решениям на централизованном экзамене по математике, администрация школы поставила нас перед фактом - все комментарии строго на латышском. Это вызвало некоторую путаницу в головах не только двоечников, но даже отличников, однако

большие трудности представляли сами задания, нежели ответы на них. Большинство моих одноклассников сдали централизованные экзамены хорошо, и беспрепятственно смогли поступить в латвийские учебные заведения, в том числе и на «бюджет»»,

- поделился выпускник Даугавпилсской средней школы.

Говоря об уровне владения госудраственным языком, Михаил добавил: "Подразумевается, что молодые люди моего поколения (плюс-минус пять лет), окончив школу, должны знать госязык идеально.

Однако в моем случае и случае моих одноклассников это было не совсем так - и виной тому даже не то, что латышский язык на уроках преподавали плохо, а то, что мы были практически лишены языковой практики - со всеми учителями, одноклассниками мы общались по-русски. Также не стоит забывать, что Даугавпилс является самым русским городом Латвии - всё это повлияло на то, что, хорошо сдав экзамен, я боялся и не мог в полной мере применить свои знания языка на практике, когда появилась такая необходимость.



Улучшать уровень своего латышского пришлось в университете, а потом уже на работе.

Думаю, что если бы я учился в латышской школе, мои знания от этого не пострадали бы - в 7-10 лет намного проще выучить язык, который не является родным, и изучать на нём все предметы, чем потом экстренно пытаться реабилитировать свой язык, оказавшись в полностью латышской среде".

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей, в которых бывшие русскоязычные выпускники средних школ нацменьшинств разных лет поделятся своим опытом.

Не вызывают ли централизованные экзамены на латышском у школьников лишнего стресса? Как на практике выглядит билингвальное образование? Действительно ли выпускники русских школ менее конкурентоспособны на рынке труда, или проблема надумана, и выпускники русских школ знают латышский на уровне носителей языка?

Если вам тоже есть, чем поделиться по данной теме, пишите свои истории на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv, и мы обязательно расскажем и о вашем опыте!