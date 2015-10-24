Другая Рига: Необычные места, где наливают чай

Русский TVNET продолжает рассказывать о секретах, загадках и «фишках» столицы. В сегодняшней подборке - пять мест, где можно ненадолго спрятаться от повседневной рутины и суеты, поваляться в мягких подушках и насладиться ароматным чаем.

Чай, настольные игры и книги в Illuseum

Проект основан «чайными людьми». По словам создателей Illuseum, чай и книги, – это переход в другое измерение чайной культуры. Также данное место называют «убежищем от истерики повседневной жизни».

Адрес: ул. Миера, 19

ГЛАВЧАЙ :) A post shared by ILLUSEUM (@illuseum.tea) on Mar 16, 2016 at 5:53am PDT

The spirit of Puerh tea. A post shared by ILLUSEUM (@illuseum.tea) on Mar 28, 2016 at 12:14am PDT

At unique tea environment in Riga, pic by @yuripodusov. #illuseumtea A post shared by ILLUSEUM (@illuseum.tea) on Mar 14, 2017 at 3:04am PDT

Чайная на левом берегу Даугавы Materia Tējas un sarunas

Чайная, где можно говорить обо всем и ни о чем, валяться на мягких диванах, гулять по саду и наслаждаться компанией творческих людей.

Адрес: ул. Мукусалас, 17

Šodien dzeram Menghai Da Yi Shu Puerh (7592). #shupuerh #puerh #puerhtea #menghai A post shared by Materia Tējas un Sarunas (@tejnicamateria) on Jun 21, 2017 at 3:41pm PDT

A post shared by Piotr (@taurenildo) on Aug 19, 2017 at 2:34am PDT

A post shared by Jānis Vēveris (@janis.veveris) on Apr 14, 2017 at 1:53am PDT

gaidam šodien no 17.00! A post shared by Plūsma (@pluusma) on Jun 3, 2017 at 4:51am PDT

Kama Tea Hub, который недавно переехал и превратился в RUNA tearoom

茶 🍵 #vsco #vscocam A post shared by Sun🌞 (@sun_olya) on Dec 1, 2015 at 12:06pm PST

В RUNA на обеде A post shared by Vadim (@vadim_id) on Sep 6, 2017 at 7:17am PDT

Дегустации и мероприятия в комнате чаепитий X-Чай

Агенство по созданию событий представляющих культуру чаепитий народов мира организовывают демонстрации, проводят церемонии, шоу и вечеринки.

Продолжаем с детьми лепить и чаевничать A post shared by Dinara Nikiforova (@samisusamilv) on Feb 19, 2017 at 8:30am PST

At xchaynaya A post shared by XCHAIRIGA (@yuripodusov) on Feb 7, 2017 at 12:09pm PST

Fresh apple buds and top leaves #йаччай A post shared by XCHAIRIGA (@yuripodusov) on May 15, 2017 at 5:28am PDT

My favorite vitamine and inspiration source Thank u for wonderful Tea ceremony @redsealtea A post shared by Fashion For Courage (@qooqooshka) on Oct 24, 2015 at 8:31am PDT

Адрес: ул. Калькю, 7

Излюбленный многими Tējas namiņš «Apsara»

Молодежное место, где на втором этаже можно (и нужно!) снять обувь, упав на мягкие «сидушки». Чайная беседка находится в центре Риги, из панорамных окон открывается вид на парк.

Адрес: ул. Кришьяна Барона, 2а

•to study , or not to study ?• #riga🇱🇻 #teahouse #winter A post shared by Darya (@d_a_ryaa) on Dec 7, 2016 at 6:08am PST

Tea time. ❤☕️ #tea #apsara #riga #teahouse #friends #talking A post shared by Aļona Koņkova (@alonakonkova) on Jan 20, 2017 at 7:01am PST

A post shared by @alina_psh_ on Dec 10, 2016 at 10:11am PST

Напомним в рамках проекта «Другая Рига» Русский TVNET рассказывает о секретах, загадках и «фишках» столицы. Все статьи о Риге можно прочитать здесь:

Другая Рига

Вы всё еще думаете, что хорошо там, где нас нет?