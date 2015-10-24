Другая Рига: Необычные места, где наливают чай

Русский TVNET продолжает рассказывать о секретах, загадках и «фишках» столицы. В сегодняшней подборке - пять мест, где можно ненадолго спрятаться от повседневной рутины и суеты, поваляться в мягких подушках и насладиться ароматным чаем.
Чай, настольные игры и книги в Illuseum
Проект основан «чайными людьми». По словам создателей Illuseum, чай и книги, – это переход в другое измерение чайной культуры. Также данное место называют «убежищем от истерики повседневной жизни».
Адрес: ул. Миера, 19
Чайная на левом берегу Даугавы Materia Tējas un sarunas
Чайная, где можно говорить обо всем и ни о чем, валяться на мягких диванах, гулять по саду и наслаждаться компанией творческих людей.
Адрес: ул. Мукусалас, 17
Kama Tea Hub, который недавно переехал и превратился в RUNA tearoom
Дегустации и мероприятия в комнате чаепитий X-Чай
Агенство по созданию событий представляющих культуру чаепитий народов мира организовывают демонстрации, проводят церемонии, шоу и вечеринки.
Адрес: ул. Калькю, 7
Излюбленный многими Tējas namiņš «Apsara»
Молодежное место, где на втором этаже можно (и нужно!) снять обувь, упав на мягкие «сидушки». Чайная беседка находится в центре Риги, из панорамных окон открывается вид на парк.
Адрес: ул. Кришьяна Барона, 2а
Напомним в рамках проекта «Другая Рига» Русский TVNET рассказывает о секретах, загадках и «фишках» столицы. Все статьи о Риге можно прочитать здесь:
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