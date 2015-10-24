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Другая Рига: «Убежища от истерики повседневной жизни» и чай

Русский TVNET
Коллаж Русского TVNET | Фото: Instagram

Русский TVNET продолжает рассказывать о секретах, загадках и «фишках» столицы. В сегодняшней подборке - пять мест, где можно ненадолго спрятаться от повседневной рутины и суеты, поваляться в мягких подушках и насладиться ароматным чаем.

Чай, настольные игры и книги в Illuseum

Проект основан «чайными людьми». По словам создателей Illuseum, чай и книги, – это переход в другое измерение чайной культуры. Также данное место называют «убежищем от истерики повседневной жизни».

Адрес: ул. Миера, 19

ГЛАВЧАЙ :)

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The spirit of Puerh tea.

A post shared by ILLUSEUM (@illuseum.tea) on

At unique tea environment in Riga, pic by @yuripodusov. #illuseumtea

A post shared by ILLUSEUM (@illuseum.tea) on

Чайная на левом берегу Даугавы Materia Tējas un sarunas

Чайная, где можно говорить обо всем и ни о чем, валяться на мягких диванах, гулять по саду и наслаждаться компанией творческих людей.

Адрес: ул. Мукусалас, 17

Šodien dzeram Menghai Da Yi Shu Puerh (7592). #shupuerh #puerh #puerhtea #menghai

A post shared by Materia Tējas un Sarunas (@tejnicamateria) on

A post shared by Piotr (@taurenildo) on

gaidam šodien no 17.00!

A post shared by Plūsma (@pluusma) on

Kama Tea Hub, который недавно переехал и превратился в RUNA tearoom

茶 🍵 #vsco #vscocam

A post shared by Sun🌞 (@sun_olya) on

В RUNA на обеде

A post shared by Vadim (@vadim_id) on

Дегустации и мероприятия в комнате чаепитий X-Чай

Агенство по созданию событий представляющих культуру чаепитий народов мира организовывают демонстрации, проводят церемонии, шоу и вечеринки.

Продолжаем с детьми лепить и чаевничать

A post shared by Dinara Nikiforova (@samisusamilv) on

At xchaynaya

A post shared by XCHAIRIGA (@yuripodusov) on

Fresh apple buds and top leaves #йаччай

A post shared by XCHAIRIGA (@yuripodusov) on

My favorite vitamine and inspiration source Thank u for wonderful Tea ceremony @redsealtea

A post shared by Fashion For Courage (@qooqooshka) on

Адрес: ул. Калькю, 7

Излюбленный многими Tējas namiņš «Apsara»

Молодежное место, где на втором этаже можно (и нужно!) снять обувь, упав на мягкие «сидушки». Чайная беседка находится в центре Риги, из панорамных окон открывается вид на парк.

Адрес: ул. Кришьяна Барона, 2а

•to study , or not to study ?• #riga🇱🇻 #teahouse #winter

A post shared by Darya (@d_a_ryaa) on

Tea time. ❤☕️ #tea #apsara #riga #teahouse #friends #talking

A post shared by Aļona Koņkova (@alonakonkova) on

A post shared by @alina_psh_ on

Напомним в рамках проекта «Другая Рига» Русский TVNET рассказывает о секретах, загадках и «фишках» столицы. Все статьи о Риге можно прочитать здесь:

Другая Рига

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Другая Рига Рига
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