Тепла и солнца в последний день сентября ждать не стоит

В субботу в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами в Видземе и Латгале возможен небольшой моросящий дождь, а меньше облаков и больше солнца будет в Курземе, сообщает агентство ЛЕТА.

Температура воздуха ночью составит +1..+9 градусов, возможен туман. Днем воздух прогреется до +8..+13 градусов, на западе Курземе - до +14..+15 градусов.

Как ночью, так и днем ожидается слабый ветер или безветрие.

В Риге в субботу прогнозируется облачная погода без значительных осадков с легким юго-восточным ветром. Температура воздуха составит от +7 градусов ночью до +12 градусов днем.