К бетономешалке с э-картой: на стройках вводят электронный учёт времени

Требование будет относиться к стройкам 3 группы. Это - дома выше 5 этажей: публичные здания, где одновременно могут находиться, как минимум, 100 человек; промышленные здания с площадью более одной тысячи квадратных метров и некоторые другие объекты.

Глава Латвийского партнерства строительных предприятий Байба Фромане уверена, что введение электронного учета времени - правильный шаг, который поможет решить несколько проблем: «Самый главный вопрос -

если поднимать минимальную зарплату, чтобы она была более-менее сравнима с реальными зарплатами [в строительстве], то нужно решить вопрос со сверхурочными.

Предприниматели годами говорят, что 100-процентные сверхурочные делают нас неконкурентоспособными как государство. До сих пор решения нету, но мы видим: если отрасль готова указать минимальную оплату труда для малоквалифицированных работников 770 евро, а для специалистов - 900 и выше, то вопрос со сверхурочными решался бы при помощи электронного учёта рабочего времени».