Вейонис: европейцам следует делать больше, чтобы защитить свои границы и жителей

Европейцам следует делать больше, чтобы защитить свои границы и жителей, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, открывая Рижскую конференцию.

Удобный и сравнительно безопасный мир, к которому Европа привыкла после падения Берлинской стены, исчез, и сегодня приходится сталкиваться с новыми вызовами - от тяжелых финансовых кризисов и непопулярных мер экономии до международного терроризма и миграционного кризиса, отметил он.

«Не удивительно, что реакция на эти вызовы отличается не только в разных странах, но и на обоих берегах Атлантического океана. «Брекзит» и выборы президента США заставили нас переоценить существовавшую до этого определенность и задуматься о том, что мы можем сделать сами, чтобы улучшить свою безопасность», - сказал Вейонис.

В своей речи президент рассмотрел безопасность в двух проявлениях - «soft security» или так называемая мягкая безопасность и «hard security» или твердая безопасность.

Вторая во многих смыслах более понятна и выполнима, и

Европа в этой сфере полагается в основном на НАТО и Северную Америку, а также на трансатлантическое сотрудничество.

Членство в НАТО дает поддержку в преодолении вызовов, связанных с «твердой безопасностью», и ЕС должен внести свой вклад в преодоление вызовов, связанных с так называемой мягкой безопасностью, считает Вейонис.

Балтийские страны хотят быть в центре Европы, а не в серой зоне, и Европа должна быть единой, без разделительных линий и значительных различий между отдельными странами-участницами, подчеркнул он. Важно действовать и быть частью активной Европы, а не жаловаться на угрозы, которые вызвало бы создание Европы двух скоростей.

В борьбе с гибридными угрозами особенны важны доверие и вера своему государству,

и эта безопасность подразумевает каждого, а не только вооруженные силы и госуправление.

«Расходы в размере 2% ВВП на нужды обороны должны быть пропорциональны другим расходам государства, например, на здравоохранение и образование. Особенно важной является социальная сплоченность разных этнических групп. Мы должны использовать любую, даже самую ничтожную и символическую возможность, чтобы устранить препятствия, мешающие сплочению общества», - уверен президент.

Как сообщалось, 29-30 сентября в Латвийской национальной библиотеке проходит ежегодная посвященная внешней политике и безопасности международная Рижская конференция.