На должность руководителя Латвийского радио претендуют Клапкалне и Салминьш

Два кандидата, выдвинутых номинационной комиссией на должность председателя правления Латвийского радио, по неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА, - владелец и председатель правления компании-издателя ранее входивших в группу «Diena» региональных газет ООО «Региону медии» Улдис Салминьш и бывший председатель национального информационного агентства ЛЕТА Уна Клапкалне.

Оба они не подтвердили и не опровергли агентству ЛЕТА эту информацию, но от комментариев пока воздерживаются.

Член Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Гунта Лидака, входящая в состав номинационной комиссии, сообщила агентству ЛЕТА, что члены НСЭСМИ и комиссии дали подписку о неразглашении имен кандидатов.

На должность руководителя Латвийского радио претендовал также его бывший гендиректор Дзинтрис Колатс.

Неофициально прозвучали имена и других кандидатов, но все они отрицают, что претендуют на эту должность.

Номинационная комиссия НСЭСМИ выдвинула на должности председателя правления Латвийского радио и члена правления по вопросам финансового руководства в общей сложности пятерых кандидатов.

Голосование по кандидатам состоится 2 октября и 3 октября новое правление Латвийского радио приступит к работе.