Индексация пенсий риска бедности не отменяет - пенсионерам доплатят максимально по 15 евро

Согласно принятому Сеймом накануне решению, латвийские пенсионеры с 1 октября получат прибавку к пенсиям. Правительственная коалиция называет ее беспрецедентной: 4,39%, однако в натуральном выражении максимальный размер доплаты пенсионерам составит 15,02 евро.

По состоянию на 2 квартал 2017 года средняя пенсия по старости в стране составляла 287 евро, с добавлением 15 евро это будет все равно на 148 евро меньше порога бедности, обозначенного в отчете Организации по развитию и сотрудничеству OECD. Помнится, само вступление в нее преподносилось правительством Латвии как присоединение к сообществу благополучных развитых стран.

OECD определяет порог бедности как половину от средней зарплаты, которая сейчас достигла 900 евро. Минблаг в своих расчетах руководствуется каким-то другим критерием, так как порог индексации назначил на 100 евро меньше: добавка будет начислена на пенсии или их часть размером до 349 евро, а не 450.

60% из 557 493 пенсионеров могут ежемесячно рассчитывать лишь на 235 евро и менее.

OECD отнесла Латвию к странам с высоким риском бедности, где доходы ниже половины средней зарплаты получает более 16% населения (против средних 11%). Правительство делает вид, что исправляется: налоговая реформа 2018 года предусматривает повышение необлагаемого минимума пенсий с 235 евро до 250 и снижение ставки подоходного налога до 20%. Нетрудно посчитать, что для пенсии в 300 евро выигрыш от этих манипуляций составит 4 евро 95 центов, а с полученной стариком пенсии государство получит 10 евро «подоходного» налога.

Депутат Сейма Елена Лазарева («Согласие») считает, что в принципе налогообложение пенсий – нонсенс и необлагаемый минимум должен равняться размеру минимальной зарплаты в стране. На заседании Сейма в четверг такое мнение высказал и председатель Федерации пенсионеров Андрис Силиньш, повторяя тем самым требование общего собрания Федерации в Риге 16 сентября.

Организация собрала 8962 подписи за уменьшение риска бедности и доступность здравоохранения.

Характерно, что больше всего подписей собрано как раз в регионах, где социальная ситуация тревожнее всего: по количеству голосов лидирует Латгалия и, в частности, Краслава (1130).

Конституционный суд Латвии в 2007 году рассматривал вопрос о налогообложении пенсий и в своем решении рекомендовал Сейму освободить от налогов пенсии размером ниже прожиточного минимума, 10 лет назад составлявшего 176,75 лата или 252 евро. Необлагаемый минимум для пенсий тогда был 165 латов, или 235 евро. Потом правительство вообще отменило расчет прожиточного минимума и с 2010 года его размер замер на отметке 252 евро, в то время как

минимальная зарплата выросла более чем вдвое: с 170,75 евро (120 латов) до 380 евро.

«Пренебрежение к интересам стариков и постоянные изменения в правилах пенсионного обеспечения негативно сказываются на мотивации налогоплательщика. Каждый человек уже сегодня должен понимать размер своей пенсии в будущем, однако ясности в этом вопросе нет ни у кого», -- считает Елена Лазарева.